Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 30.10.2022
88 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12

Nach dem Verlust ihres Vaters ist es für Jessica an der Zeit, auch dessen ehemaligen Dacia Duster zu verkaufen. Eine ähnliche Entscheidung muss auch Karl-Otto treffen, der nun, da er im Rollstuhl sitzt, nicht mehr Autofahren kann. Panagiota Petridou gibt ihr Bestes, um seinen Mercedes Ponton und Jessicas Gebrauchtwagen bei den Händlern möglichst gut anzupreisen.

Kabel Eins
