Aufsteirern - Die Show der Volkskultur
Folge vom 28.09.2024: Aufsteirern - Die Show der Volkskultur
„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“: Das ist steirisches Lebensgefühl produziert für ganz Österreich! Norbert Oberhauser präsentiert ein kleines Jubiläum: Zum fünften Mal treffen in der Erfolgsshow österreichische und internationale Stars aus der Pop-, Rock- und Schlagerbranche auf volkskulturelle Gruppen aus der Steiermark. Schauplatz des TV-Events sind einmal mehr die einzigartigen historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz. Das Fernsehpublikum erwartet dabei wieder ein Abend voll steirischem Charme mit zahlreichen Stargästen, viel Musik und dem „Aufsteirern“-Erfolgsrezept: CrossOver, Tracht und Traditionen, kombiniert mit viel Unterhaltung. So werden u. a. Albert Hammond, Alle Achtung, Anna-Sophie, BartolomeyBittmann, Gregor Meyle, Christof Spörk und die Seer ihre Hits oder besondere Songs gemeinsam mit Musikant/innen, Chören und Tanzlmusigruppen neu interpretieren. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl