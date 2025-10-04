Aufsteirern - Die Show der VolkskulturJetzt kostenlos streamen
Steirischer Charme trifft auf große Stimmen: In den Grazer Kasematten vereinten sich Pop, Rock, Schlager und Volkskultur zu einem musikalischen Abend voller Highlights und Stargäste. Inhalt: Stars aus der Pop-, Rock- und Schlagerbranche treffen vor der einzigartigen, historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz auf volkskulturelle Gruppen aus der Steiermark. Ein Abend voll steirischem Charme mit viel Musik und zahlreichen Stargästen: So werden u. a. Edmund & Spafudla, Oimara & Julian Grabmayer, Marianne Mendt & die Rougler, die Fäaschtbänkler & Saso Avsenik und die Flying Pickets ihre Hits oder besondere Songs gemeinsam mit Musikantinnen und Musikanten, Chören und Tanzlmusigruppen neu interpretieren. Regie führt Helmut Gürtl Moderation: Norbert Oberhauser Bildquelle: ORF