Australia's Most Dangerous Prisoners
Folge 3: Der Horror von Blacktown
44 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 16
Derek Barrett filmt seine Nichte immer wieder heimlich nackt. Schließlich nutzt Gelegenheit, um sie brutal zu vergewaltigen und zu ermorden. Rebecca Butterfield zählt zu den gefährlichsten Frau Australiens. Ihren unkontrollierten Gewaltausbrüchen sind drei Menschen zum Opfer gefallen. Auch im Gefängnis attackiert sie ohne Grund Mithäftlinge und Wärter.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:GB, 2024
