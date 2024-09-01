Austria in Hollywood - Komponieren für die TraumfabrikJetzt kostenlos streamen
Erich Wolfgang Korngold, Hanns Eisler oder Hans Julius Salter - vom Nazi-Regime vertrieben, konnten diese Komponisten in Hollywood Fuß fassen und wurden zu Pionieren der Filmmusik. Immer noch knüpfen die großen Filmstudios in den USA an deren von symphonischer Musik geprägten epochalen Soundtracks an. Eine junge Generation österreichischer Musikerinnen und Musiker setzt deren Werk fort. Im zweiten Teil ihrer Dokumentation stellt sie uns Regisseurin Barbara Weissenbeck vor: Adam Lukas übersiedelte 2019 nach Los Angeles und wurde von Hans Zimmer, einem der erfolgreichsten Hollywood-Komponisten, unter Vertrag genommen. Mit zahlreichen Preisen wurde die Arbeit des jungen Kärntners ausgezeichnet, darunter mit dem Emmy für Outstanding Music Composition. Die Wienerin Lily Marlovits ist ein Kind ihrer Zeit: Über TikTok und YouTube erreichte ihre Musik auch die US-Westküste. Sie gilt als aufgehender Stern in Hollywood. Der Linzer Paul Haslinger absolvierte eine klassische Musikausbildung in Wien. Heute produziert er Musik für Hollywood-Filme und Computerspiele. Regie: Barbara Weissenbeck Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt Wien/Roman Bagner
