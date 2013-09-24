Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 24.09.2013: Folge 8
22 Min.Folge vom 24.09.2013Ab 6
Was für ein Fehlgriff! Schnäppchen-Jäger Billy Leroy hat soeben am Miami International Airport einen Haufen dreckiger Wäsche ersteigert - und satte 425 Dollar dafür hingeblättert. Auf den Verdacht, dass sich in dem Luxus-Koffer wertvolle Uhren oder Schmuck befinden, hat der Antiquitäten-Händler auf der Auktion die gesamte Mannschaft überboten. Leider waren in dem Gepäckstück dann nur schmutzige Klamotten. Jetzt setzt Billy voll auf eine Büste, die wohl einen Staatsmann darstellt. Er hat das gute Stück ebenfalls ersteigert und hofft zumindest in diesem Fall auf einen guten Gewinn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.