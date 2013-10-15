Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 15.10.2013: Folge 2
22 Min.Folge vom 15.10.2013Ab 12
Knapp eine Milliarde Tonnen Fracht wird jährlich durch den Großraum Atlanta transportiert - zwei Drittel davon in riesigen Trucks. Liegen gebliebene, beschädigte oder beschlagnahmte Güter werden nach einer Zeitspanne von drei Monaten meistbietend versteigert. Inhaber Marcus Barela betreibt in der Metropole eine riesige Auktionshalle. Dort kommen dieses Mal Flugzeugteile unter den Hammer. Schnäppchenjäger Billy Leroy beäugt die Ware zunächst skeptisch, denn Technik ist nicht sein Spezialgebiet. Sein Kollege Mark Meyers jedoch wittert das ganz große Geschäft. Er hat nämlich in der Zwischenzeit ein wenig recherchiert.
Genre:Reality, Auktion
