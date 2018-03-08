Balkan-Hochzeiten - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Balkan-Hochzeiten
Folge 1: Balkan-Hochzeiten - Staffel 1 Folge 1
Das bulgarische Pärchen Sashko und Illyana hat heute seinen großen Tag. Traditionell trifft sich die Familie des Bräutigams bereits in der Früh, um gemeinsam mit reichlich Essen und Alkohol in den Tag zu starten. Und so feiern etwa 70 Personen in der 50 Quadratmeter großen Wohnung und tanzen auch ausgelassen zu traditioneller Musik. Der Brauch will, dass der Taufpate dem Bräutigam in den Hochzeitsanzug hilft und danach geht’s ab zur Wohnung der Braut. Diese muss an der Türe mit Geschenken und Geld freigekauft werden. Doch nicht nur das, auch handeln und feilschen gehört dazu. Erst, wenn die Familie mit dem Preis zufrieden ist, darf Sashko zu seiner Illyana. Und die Zeit drängt, denn die Brautabholung muss bis zu Mittag abgeschlossen sein. Die Trauung selbst findet in einer orthodoxen Kirche in Wien Meidling statt, danach geht’s zum rauschenden Fest weiter. Das türkischstämmige Paar Elif und Sezar hat sich erst vor einem halben Jahr kennengelernt, trotzdem wird schon geheiratet. In dieser Folge holt sie ihr Brautkleid in einem Brautmodengeschäft am Viktor-Adler-Markt im 10. Bezirk ab. Insgesamt sechs Wochen lang wurde daran geschneidert, über 10.000 Perlen und Steine schmücken den Traum in Weiß. Dementsprechend aufgeregt ist Elif, als sie das fertige Kleid nun endlich anziehen darf. Und schon bald ist es soweit und auch ihr künftiger Mann Sezar wird sie darin zum ersten Mal sehen. Für Elif ist der Tag ihrer Hochzeit ein Freuden- und ein Trauertag zugleich. Nach der Hochzeit wird sie nicht nur ihr Elternhaus verlassen, sondern mit Sezar nach Deutschland ziehen... Steva, ein Konditor mit serbischen Wurzeln, beliefert mit seinem Betrieb große Hochzeiten, Taufen und Geburtstagsfeiern. Der 45-Jährige zaubert für jeden Anlass passende Torten und erfüllt jeden noch so extravaganten Wunsch. Diesmal soll es zum 18. Geburtstag einer Kundin eine 1,8 Meter hohe Torte sein. Und das ist nicht alles: Das süße Prachtstück soll sich auch noch drehen, damit alle einen Blick darauf werfen können. Für den Konditor "alles kein Problem".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick