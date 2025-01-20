Ballaststoffe - das sollten Sie wissenJetzt kostenlos streamen
Ballaststoffe - das sollten Sie wissen
Folge 1: Ballaststoffe - das sollten Sie wissen
Ballaststoffe sind wichtig für unsere Gesundheit, die meisten von uns nehmen zu wenig davon auf. Doch auch ein Zuviel kann schaden, wie Ärzte seit längerem warnen. Blähungen, Verstopfungen, ja sogar Entzündungen können die Folge eines übermäßigen Konsums sein. Die Fasern der Salate, Gurken und anderer Früchte, die wir zu uns nehmen, beeinflussen nämlich die Arbeit der zahllosen Bakterien in unserem Darm. Und da jeder Verdauungstrakt individuell ist, verträgt auch nicht jeder alles gleich gut. Der Medizinjournalist Bernhard Hain hat sich für diese ORFIII Themenmontag Neuproduktion die Licht- und Schattenseiten der Ballaststoffe angesehen. Regie: Bernhard Hain Bildquelle: ORF/Bernhard Werany
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick