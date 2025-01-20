Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III
Staffel 1
Folge 1
vom 20.01.2025
45 Min.
Folge vom 20.01.2025

Ballaststoffe sind wichtig für unsere Gesundheit, die meisten von uns nehmen zu wenig davon auf. Doch auch ein Zuviel kann schaden, wie Ärzte seit längerem warnen. Blähungen, Verstopfungen, ja sogar Entzündungen können die Folge eines übermäßigen Konsums sein. Die Fasern der Salate, Gurken und anderer Früchte, die wir zu uns nehmen, beeinflussen nämlich die Arbeit der zahllosen Bakterien in unserem Darm. Und da jeder Verdauungstrakt individuell ist, verträgt auch nicht jeder alles gleich gut. Der Medizinjournalist Bernhard Hain hat sich für diese ORFIII Themenmontag Neuproduktion die Licht- und Schattenseiten der Ballaststoffe angesehen. Regie: Bernhard Hain Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

