Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Baptiste

Blut

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 01.07.2024
Joyn+
Blut

BlutJetzt ohne Werbung streamen

Baptiste

Folge 3: Blut

58 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12

Bei seinen Ermittlungen findet Julien mehr über Edward heraus und bekommt es mit der Angst zu tun. Offenbar hatte der Mann Natalie dabei unterstützt, Geld zu stehlen, woraufhin sein Vater von der rumänischen Bande "Brigada Serbilu" ermordet wurde. Julien bleibt nun nichts anderes übrig als seine eigene Familie an einem geheimen Ort in Sicherheit zu bringen.

Alle Staffeln im Überblick

Baptiste
SAT.1 emotions
Baptiste

Baptiste

Alle 2 Staffeln und Folgen