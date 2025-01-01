Bares für Rares Österreich
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Bares für Rares Österreich
Egal ob Kuriosität, Rarität oder Antiquität: Hier wird jeder Gegenstand genau unter die Lupe genommen und verwandelt sich vielleicht schon bald in bare Münze. Denn was am Dachboden oder im Keller in Vergessenheit geraten ist, kann oft überraschend hohe Verkaufspreise erzielen. Mit Spürsinn, Charme und dem Auge für wahre Schätze ist Arabella Kiesbauer zur Stelle und begleitet die Verkäufer:innen auf ihrem Weg von der ersten Expertise bis zur finalen Händler:innenrunde.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4