Bares für Rares

Goldene Karamell-Drops

ServusTVStaffel 1Folge 1892vom 12.12.2025
Goldene Karamell-Drops

Goldene Karamell-DropsJetzt kostenlos streamen

Bares für Rares

Folge 1892: Goldene Karamell-Drops

30 Min.Folge vom 12.12.2025

Werden die begehrten "Karamell-Drops" der Doria-Werke zum Verkaufserfolg? Expertin Annika Raßbach verrät, wie viel die stilvollen Eyecatcher wirklich wert sind. Wie tief werden die Händler in die Tasche greifen, um die Leuchten zu ergattern?

