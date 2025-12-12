Goldene Karamell-DropsJetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1892: Goldene Karamell-Drops
30 Min.Folge vom 12.12.2025
Werden die begehrten "Karamell-Drops" der Doria-Werke zum Verkaufserfolg? Expertin Annika Raßbach verrät, wie viel die stilvollen Eyecatcher wirklich wert sind. Wie tief werden die Händler in die Tasche greifen, um die Leuchten zu ergattern?
