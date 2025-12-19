Designklassiker für Kinder?Jetzt kostenlos streamen
Bares für Rares
Folge 1897: Designklassiker für Kinder?
30 Min.Folge vom 19.12.2025
Zwei seltene "Rupfentiere" der renommierten Designerin Renate Müller warten auf neue Besitzer! Ob Wal "Flossy" und Seehund "Robby" bei den Händlern für Begeisterung sorgen und ihren Schätzpreis erreichen oder womöglich sogar übertreffen?
