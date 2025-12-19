Zum Inhalt springenBarrierefrei
Designklassiker für Kinder?

ServusTVStaffel 1Folge 1897vom 19.12.2025
Folge 1897: Designklassiker für Kinder?

30 Min.Folge vom 19.12.2025

Zwei seltene "Rupfentiere" der renommierten Designerin Renate Müller warten auf neue Besitzer! Ob Wal "Flossy" und Seehund "Robby" bei den Händlern für Begeisterung sorgen und ihren Schätzpreis erreichen oder womöglich sogar übertreffen?

