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Becoming Elizabeth

Halte stets dein Schwert bereit

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 01.09.2025
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Becoming Elizabeth

Folge 1: Halte stets dein Schwert bereit

57 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Nach dem Tod König Heinrichs VIII. bleiben eine kinderlose Gemahlin und drei Kinder von drei verschiedenen Frauen zurück. Der erst neunjährige Edward besteigt als sein Erbe unter der Vormundschaft seines Onkels, Edmund Seymour, den englischen Thron. Während er als Schattenkönig agiert, geraten seine Halbschwestern Mary und Elizabeth in den Strudel höfischer Intrigen und in das Ränkespiel der europäischen Mächte, die um die Kontrolle des Landes konkurrieren ...

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