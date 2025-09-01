Du kannst den Vogel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegenJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 2: Du kannst den Vogel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen
53 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Am Hof eskaliert der Glaubenskonflikt zwischen dem protestantischen König Edward und seiner streng katholischen Schwester Mary. Edwards Forderung, sie solle zum Protestantismus übertreten, trifft Mary tief - ihre religiöse Überzeugung steht auf dem Spiel. Enttäuscht beschließt sie, sich aufs Land zurückzuziehen und möchte Elizabeth als Fürsprecherin für sich gewinnen. Wird Elizabeth ihrer Schwester folgen oder bleibt sie an der Seite ihres Bruders?
Alle Staffeln im Überblick
Becoming Elizabeth
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited