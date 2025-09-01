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Becoming Elizabeth

Lerne oder schweige

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 01.09.2025
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Becoming Elizabeth

Folge 3: Lerne oder schweige

57 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Catherine und Thomas setzen alles daran, ihre Macht am Hof zu festigen - und nutzen Elizabeths 15. Geburtstag als geschickte Tarnung für ihre ehrgeizigen Pläne. Doch ihr Intrigenspiel gerät ins Wanken, als Thomas ein persönliches Interesse an Elizabeth entwickelt und eine Grenze überschreitet, die alles verändert.

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