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Becoming Elizabeth

Zum Tod müssen wir uns bücken

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8vom 01.09.2025
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Becoming Elizabeth

Folge 8: Zum Tod müssen wir uns bücken

54 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Der König ist dem Tode nah und der Hof, der sich gegen die Katholiken gestellt hat, sieht sich nun der bitteren Ironie gegenüber, bald von einer katholischen Herrscherin regiert zu werden. Mary, die rechtmäßige Thronanwärterin, kehrt nach Whitehall zurück - nicht nur aus Sorge um ihren Bruder, sondern auch, um ihren Anspruch geltend zu machen. Doch Edward sieht sein protestantisches England mit Mary auf dem Thron untergehen und beschließt, zu einem letzten Coup zu greifen.

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