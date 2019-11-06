Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Feinste Küche trifft amerikanisches Barbecue: Profikoch Stefan Wiertz erwartet heute ein kulinarischer Schlagabtausch im Footballstadion! Herausforderer André ist USA-Fan durch und durch: Er schwärmt für amerikanische Barbecues und spielt leidenschaftlich gerne Football. Am Grill verköstigt er gemeinsam mit Kumpel Jens schon mal ganze Mannschaften. Diese Sicherheit am Rost wollen die beiden heute nutzen, um Spitzenkoch Stefan Wiertz herauszufordern. Rechte: ProSieben MAXX

