ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Wild West

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Herausforderer Stefan und Christian drehen den Gashahn richtig auf. Mit großer Flamme wollen sie den Sieg gegen Spitzenkoch Shane McMahon nach Hause holen. Auf den Rost kommen dafür: amerikanisches Flanksteak und gefülltes Rinderfilet. Die USA-Fans haben sogar ihren eigenen Grill-Club, die "Wild Hogs", und sind Stammgäste in der heutigen Grill-Arena: dem amerikanischen Roadhouse am Niederrhein. Rechte: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX
