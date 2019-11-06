Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Battle

Erdloch statt Hightech-Grill

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Erdloch statt Hightech-Grill

Erdloch statt Hightech-Grill

Beef Battle

Folge 3: Erdloch statt Hightech-Grill

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In diesem außergewöhnlichen Battle kehrt Herausforderer Sulayman zu seinen Wurzeln in Afrika zurück - frei nach dem Motto: Erdloch statt Hightech! Gegrillt werden traditionell zubereitete Lammlachse und in Bananenblättern eingewickelte Hirschrücken. Der Gambier will sich den Sieg mit Tradition und Kultur ergrillen - eine große Herausforderung für Spitzenkoch Stefan Wiertz, der heute anstelle seiner Profi-Ausrüstung auf die rudimentärsten Zubereitungsformen zurückgreifen muss. Rechte: ProSieben MAXX

