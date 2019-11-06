Erdloch statt Hightech-GrillJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 3: Erdloch statt Hightech-Grill
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In diesem außergewöhnlichen Battle kehrt Herausforderer Sulayman zu seinen Wurzeln in Afrika zurück - frei nach dem Motto: Erdloch statt Hightech! Gegrillt werden traditionell zubereitete Lammlachse und in Bananenblättern eingewickelte Hirschrücken. Der Gambier will sich den Sieg mit Tradition und Kultur ergrillen - eine große Herausforderung für Spitzenkoch Stefan Wiertz, der heute anstelle seiner Profi-Ausrüstung auf die rudimentärsten Zubereitungsformen zurückgreifen muss. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX