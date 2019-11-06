Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute heißt es Haute Cuisine auf der Mülltonne: Die Betreiber von HipHop.de, Rooz Lee und sein Kumpel Toxic, fordern Profikoch Shane heraus. Ihr Plan: dicke Lammrippen und eine Keule, gegrillt auf einer brennenden Mülltonne. Eine große Herausforderung für Shane. Rechte: ProSieben MAXX

