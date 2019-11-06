Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Burning Favela

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Burning Favela

Burning FavelaJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 4: Burning Favela

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der mehrfache deutsche Meister im Hochschulboxen und Box-Club-Besitzer Martin Schneider cruist gerne mit seinem Muscle-Car durch Köln. Muskeln, Tattoos und Vollbart sorgen für ein beeindruckendes Erscheinungsbild und das will er am Grill, einem selbst umgebauten Ölfass, auch kulinarisch bestätigen. Dabei orientiert er sich an den Gerichten, die ein Kumpel von ihm aus Brasilien mitgebracht hat. Spätestens in der letzten Runde, der Juryverköstigung, soll Profi Shane k.o. gehen. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen