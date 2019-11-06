Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ingo Scholing fordert gemeinsam mit seinem Freund Detlev Werheid Küchenprofi Stefan Wiertz zum Fight am Grill unter freiem Himmel heraus. Leidenschaftliche Grillprofis, zwei Smoker, zwei identische Warenkörbe - das sind die Zutaten für das feurige Duell der Kohleexperten. Mit modernster Technologie wollen die beiden Herausforderer den Profikoch in seine Schranken weisen und zeigen, wo bei ihnen die Grillzange hängt. Rechte: ProSieben MAXX

