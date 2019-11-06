Hightech an der FeuerstelleJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 5: Hightech an der Feuerstelle
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ingo Scholing fordert gemeinsam mit seinem Freund Detlev Werheid Küchenprofi Stefan Wiertz zum Fight am Grill unter freiem Himmel heraus. Leidenschaftliche Grillprofis, zwei Smoker, zwei identische Warenkörbe - das sind die Zutaten für das feurige Duell der Kohleexperten. Mit modernster Technologie wollen die beiden Herausforderer den Profikoch in seine Schranken weisen und zeigen, wo bei ihnen die Grillzange hängt. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX