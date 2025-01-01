Behind The Feed
Folge 3: Folge 3
38 Min.Ab 12
Naomi lädt zur Releaseparty ihres neuen Songs ein. Doch ein kurzfristiger Dresscode sorgt für Spannungen unter den Freunden. Währenddessen steht bei Marvyn ein großer Umzug an. Seine Mutter soll nämlich endlich eine eigene Wohnung bekommen.
