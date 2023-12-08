Wohlig warm durch den WinterJetzt kostenlos streamen
Bei mir daheim
Folge 1: Wohlig warm durch den Winter
47 Min.Folge vom 08.12.2023
Im Winter liegen Sehnsuchtsorte oft ganz nah: Wenn das Kaminfeuer flackert, Schafwollteppiche kuschelige Wärme spenden, das ganze Haus nach frisch gebackenem Brot duftet. Keine andere Jahreszeit inspiriert Menschen mehr, ihr Zuhause gemütlicher und wohlig warm zu gestalten.
