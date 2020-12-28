Nadine Wallner - Tiefschnee am ArlbergJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 28.12.2020: Nadine Wallner - Tiefschnee am Arlberg
47 Min.Folge vom 28.12.2020
Die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner gewährt persönliche Einblicke in ihr Leben - amüsant, spitzbübisch und grenzgängerisch. Der Film begleitet sie in ihrer Heimat am Arlberg, der "Wiege des alpinen Skisports", bei den spektakulärsten Abfahrten und am Fels genauso wie beim Kaffeetrinken in ihrer Lieblings-Bäckerei.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen