Bergwelten

Nadine Wallner - Tiefschnee am Arlberg

ServusTV
Folge vom 28.12.2020
Nadine Wallner - Tiefschnee am Arlberg

Nadine Wallner - Tiefschnee am ArlbergJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 28.12.2020: Nadine Wallner - Tiefschnee am Arlberg

47 Min.

Die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner gewährt persönliche Einblicke in ihr Leben - amüsant, spitzbübisch und grenzgängerisch. Der Film begleitet sie in ihrer Heimat am Arlberg, der "Wiege des alpinen Skisports", bei den spektakulärsten Abfahrten und am Fels genauso wie beim Kaffeetrinken in ihrer Lieblings-Bäckerei.

