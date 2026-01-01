Bewahrer der Wildnis
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Bewahrer der Wildnis
In Sambia gibt es verschiedene Naturschutzprojekte, bei denen sich Menschen um Tiere und Pflanzen kümmern. Im Elefantenwaisenhaus Lilayi werden verwaiste Kälber von Tierpflegern aufgezogen und auf die Auswilderung vorbereitet. Zudem versuchen Wissenschaftler, die Schäden durch menschliche Eingriffe in die Natur zu beheben und die Raubtiere der Region zu schützen.
Genre:Natur, Tiere
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media