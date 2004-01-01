Bianca - Wege zum Glück
Bianca Berger, 28, wird aus dem Gefängnis entlassen. Vier Jahre lang war sie dort, unschuldig verurteilt wegen einer Brandstiftung mit tödlichem Ausgang. Ihre Cousine Katy nimmt die junge Frau bei sich auf. Bei einem Badeausflug täuscht Katy einen Krampf vor, und die Frauen lernen am Privatsteg des Anwesens Gut Wellinghoff den "Wellinghoff-Junior" Oliver und seinen Chauffeur Eddie kennen. Zwischen Bianca und dem Bankierssohn knistert es von der ersten Sekunde an. Um sich einen Spaß mit den attraktiven Frauen zu erlauben, stellt Oliver Eddie als "Wellinghoff Junior" und sich selbst als Chauffeur Eddie vor. Während eines Gewitters retten sich Katy und 'Oliver', alias Eddie, ins Gutshaus, und Bianca und der vermeintliche Eddie flüchten zu einer einsamen Ruine. Im Haus verführt Katy den schüchternen Eddie nach allen Regeln der Kunst - glaubend, dass sie mit ihm den ganz großen Fang gemacht hat. An der Ruine lässt sich Bianca den Regen aufs Gesicht prasseln und genießt ihre neue gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Oliver ist fasziniert von ihr, verspricht, sich auf Gut Wellinghoff um einen Job für Bianca zu bemühen und überredet seinen Gutsverwalter Georg, Bianca als Haushaltshilfe einzustellen. Als Bianca das große Anwesen sieht, bekommt sie Angst, denn die Welt der Reichen ist ihr fremd. Auf Olivers Drängen hin entschließt sich Bianca doch noch, den Job anzunehmen.