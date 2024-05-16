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Biarritz - Mord am Meer

Episode 1

sixxStaffel 1Folge 1vom 16.05.2024
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Biarritz - Mord am Meer

Folge 1: Episode 1

61 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Als die Anwältin Audrey von einem Mordfall in ihrer alten Heimatstadt Biarritz hört, bei dem die 16-jährige Maialen getötet wurde, wird sie schlagartig mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. 16 Jahre zuvor wäre sie in dieser beschaulichen Küstengemeinde nämlich beinahe selbst dem Serienkiller Itsas zum Opfer gefallen. Und obwohl es auf den ersten Blick keine Zusammenhänge zwischen den Verbrechen gibt, ist sich Audrey sicher, dass Itsas zurückgekehrt ist ...

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