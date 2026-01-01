Bilderbuch - Ein österreichisches Popmärchen
1 StaffelAb 0
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Bilderbuch - Ein österreichisches Popmärchen
Style-Ikonen, dadaistische Musik-Anarchisten, überhebliche Selbstdarsteller, Austropop-Erneuerer - oder doch nur eine ehemalige Schülerband aus der oberösterreichischen Provinz? Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner begeben sich mit Bilderbuch auf eine filmische Spurensuche. Sie begleiten die Band bei den Vorbereitungen zu ihrem großen Konzertevent und beleuchten in Rückblenden ihre musikalische Entwicklung.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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