Bist du deppert! vom 26.11.2019Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 1: Bist du deppert! vom 26.11.2019
64 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 6
Das PULS 4-Erfolgsformat geht nicht nur in die nächste Runde, sondern startet in eine neue Ära. Keine Geringeren als die Schauspieler Gregor Seberg und Alexander Jagsch sowie Kabarettistin Nadja Maleh und Comedian Gerald Fleischhacker bilden das neue Comedy-Team. Gemeinsam sind sie skurrilen Steuer-Fällen und anderen Frechheiten auf der Spur - und tun ihre Meinung kund. Auch in dieser Staffel erhält das Panel in vier brandneuen Folgen prominente Unterstützung. Mit dabei in der ersten Ausgabe am Dienstag ist unter anderem der Schweizer Starkabarettist Marco Rima.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4