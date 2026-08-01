Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Black Monday

365

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Joyn+
365

365Jetzt ohne Werbung streamen

Black Monday

Folge 1: 365

34 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Der unbeholfene Börsenmakler Blair Pfaff versucht auf Drängen seiner Frau Tiffany Georgina, einen Job an der Wall Street zu ergattern. Doch umgeben von Finanzhaien und hektisch telefonierenden Anzugträgern muss er erst noch beweisen, dass er hart genug für das gnadenlose Umfeld ist. Als er durch eine Reihe skurriler Zufälle schließlich bei dem erfahrenen Broker Maurice Monroe landet, ahnt er nicht, in welch raffiniertes und gefährliches Spiel er hineingezogen wird ...

Alle Staffeln im Überblick

Black Monday
ProSieben FUN
Black Monday

Black Monday

Alle 1 Staffeln und Folgen