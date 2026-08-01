Black Monday
Folge 3: 339
29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Um sich Blairs Familienanteile an den Georgina-Jeans-Aktien zu sichern, setzt Mo alles auf eine Karte und versucht, eine Vater-Sohn-Beziehung zu ihm aufzubauen. Doch die verdeckte Übernahmestrategie ist riskanter als gedacht und verlangt dem gesamten Team einiges ab - einschließlich Methoden, die nicht ganz legal sind. Während alle an einem Strang ziehen, kämpft Keith zusätzlich darum, sein pikantes Geheimnis vor der Öffentlichkeit zu bewahren ...
Alle Staffeln im Überblick
Black Monday
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.