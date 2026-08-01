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Black Monday

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 4: 295

28 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Seit Blair Tiffany völlig unerwartet verlassen hat, kostet er seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen aus. Für Dawn und Mo steht jedoch weit mehr auf dem Spiel: Um ihren skrupellosen Plan zur Übernahme des Jeans-Unternehmens "Georgina" umzusetzen, wollen sie das einstige Paar wieder vereinen. Doch was als durchdachte Intrige beginnt, entwickelt sich in eine Richtung, mit der keiner gerechnet hätte ...

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