Black Monday
Folge 4: 295
28 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Seit Blair Tiffany völlig unerwartet verlassen hat, kostet er seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen aus. Für Dawn und Mo steht jedoch weit mehr auf dem Spiel: Um ihren skrupellosen Plan zur Übernahme des Jeans-Unternehmens "Georgina" umzusetzen, wollen sie das einstige Paar wieder vereinen. Doch was als durchdachte Intrige beginnt, entwickelt sich in eine Richtung, mit der keiner gerechnet hätte ...
Alle Staffeln im Überblick
Black Monday
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.