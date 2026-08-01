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ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
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Black Monday

Folge 7: 65

27 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Je näher die Hochzeit rückt, desto stärker werden Blairs Zweifel. Während Tiff entschlossen an ihren gemeinsamen Zukunftsplänen festhält, fragt er sich zunehmend, ob er den Schritt vor den Traualtar wirklich gehen kann. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet an seinem Junggesellenabschied wird er mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert, die alles ins Wanken bringt ...

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