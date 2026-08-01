Black Monday
Folge 8: 7042
27 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Als die Millionenerbin Tiffany Georgina auf offener Straße von zwei maskierten Männern entführt und in einen Lieferwagen gezerrt wird, gerät ihr Verlobter Blair schnell ins Visier von Detective Lester. Doch während Blair seinen Chef Mo als potentiellen Drahtzieher verdächtigt, kämpft dieser mit seiner Vergangenheit. In Rückblenden ins Jahr 1968 erfährt man mehr über seine Zeit als Aktivist der Black-Panther-Bewegung - und über eine Begegnung, die ihn nachhaltig geprägt hat.
Alle Staffeln im Überblick
Black Monday
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Sitcom
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Paramount Pictures International Ltd.