Blinky Bill
2 StaffelnAb 0
Mit Blinky Bill, dem kleinen Koalabären, ist jeder Tag voller fantastischer Überraschungen. Zumindest denken das all seine tierischen Freunde. Die Erwachsenen der kleinen Stadt im australischen Outback sind sich da manchmal nicht so sicher. Aber am Ende lieben sie alle Blinky Bill und seine lustige Bande, die von einem Abenteuer ins nächste stolpern, dabei immer Spaß haben und allen um sie herum Streiche spielen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0