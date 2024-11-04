Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 04.11.2024
41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Irene Silverman, eine New Yorkerin mit Herz, Verstand und einer Menge Geld, verschwindet im Jahr 1998 im Alter von 82 Jahren spurlos. Die Ermittler haben Sante Kimes und ihrer Sohn Kenneth unter Verdacht, die Witwe ermordet zu haben. Ihr Motiv: Geldgier und die Immobilie der Verstorbenen.

SAT.1 GOLD
