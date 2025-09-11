Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blood & Money

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 7 vom 11.09.2025
41 Min. Ab 12

Im August 1990 werden Bonnie Hood und ihr Angestellter Rudy Manuel in Hoods Lodge in Kalifornien im Schlaf angeschossen. Rudy überlebt, während seine Chefin ihren Verletzungen erliegt. Die Ermittler decken eine schmutzige Geschichte auf, in der es um das große Geld geht.

