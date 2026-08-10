Bob's Burgers
Folge 19: Krabbenalarm
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Teddy erzählt den Belchers von einem bevorstehenden Wrestling-Event, für das er arbeitet. Louise, Gene und Tina sind begeistert und wollen Teddy dorthin begleiten. Vor Ort überzeugen sie die Kreativdirektorin, selbst auftreten zu dürfen. Für ein gesünderes Leben nimmt sich Linda derweil vor, von nun an zehn Gläser Wasser am Tag zu trinken. Das hält sie jedoch nicht lange durch - und so sucht sie nach einer anderen Gewohnheit, die ihr mehr liegt.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television & © Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren