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Krabbenalarm

ProSieben FUNStaffel 13Folge 19vom 10.08.2026
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Bob's Burgers

Folge 19: Krabbenalarm

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Teddy erzählt den Belchers von einem bevorstehenden Wrestling-Event, für das er arbeitet. Louise, Gene und Tina sind begeistert und wollen Teddy dorthin begleiten. Vor Ort überzeugen sie die Kreativdirektorin, selbst auftreten zu dürfen. Für ein gesünderes Leben nimmt sich Linda derweil vor, von nun an zehn Gläser Wasser am Tag zu trinken. Das hält sie jedoch nicht lange durch - und so sucht sie nach einer anderen Gewohnheit, die ihr mehr liegt.

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