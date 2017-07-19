Böse Stiefmütter
Folge vom 19.07.2017: Auftragskiller
44 Min.Folge vom 19.07.2017Ab 12
Für Sueanne Hobson ist der äußere Schein alles, was zählt. Als sie einen Wittwer mit Sohn im Teenager-Alter heiratet und zu ihm in eine wohlhabende, exklusive Gegend zieht, scheint ihr Leben perfekt zu sein. Doch manchmal ist der Schein trügerisch. Hinter geschlossenen Türen gehen sich Sueanne und ihr neuer Stiefsohn Chris an den Hals. Als sich ihr Ehemann auf die Seite seines Sohnes schlägt, keimt Hass in ihr auf. Außerdem fürchtet Sueanne, dass ihre schlechte Beziehung zu Chris ihre lukrative Ehe zerstören könnte und fasst einen mörderischen Entschluss: Der Junge muss verschwinden! Um den teuflischen Plan durchzuführen, rekrutiert sie ihre eigenen Kinder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.