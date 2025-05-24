Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 24.05.2025: Episode 2
22 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 6
Die Beamten der Steuerbehörde sind misstrauisch. Deshalb wird am Fährhafen in Santander ein Geländewagen mit einem Bootsanhänger durchleuchtet. Der Eigentümer will nach England übersetzen. Bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Barcelona-El Prat interessieren sich die Grenzschützer für Entenzungen, die in China als Delikatesse gelten. Und in Algeciras hat der Fahrer eines Volkswagens angeblich nichts zu deklarieren. Von außen wirkt das Vehikel nicht verdächtig, aber dann entdeckt die Zollfahndung am Armaturenbrett des Touaregs verdächtige Spuren.
Genre:Dokumentation, Reality
