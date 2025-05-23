Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Die spanische Kolonie
23 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Tausende Schiffe und Flugzeuge transportieren Reisende, Gepäck und Waren über die Grenzen Neuseelands. Allein im Jahr 2009 kamen rund vier Millionen internationale Reisende in Land. Die Grenzschutzbeamten haben die Aufgabe, zu verhindern, dass Drogen, Pornografie, unerlaubte Tierarten und Waffen sowie Terroristen nach Neuseeland gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: Greenstone TV