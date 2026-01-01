Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 13.01.2026
Folge 12: Drachenblut

22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Ein Grenzschützer am Flughafen Boston wird auf einen französischen Reisenden aufmerksam, der trotz 15 Tagen Aufenthalt nur wenig Kleidung bei sich hat. Ein Übersetzer soll helfen, die wahren Gründe für seine Reise aufzuspüren. In Chicago entdeckt ein Beamter allerlei Merkwürdiges im Koffer zweier Weltreisender - in einer Dose befindet sich sogenanntes "Drachenblut".

