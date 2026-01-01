Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15vom 13.01.2026
Folge 15: Brownies mit dem gewissen Extra

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Die Ermittler untersuchen am Detroit Metropolitan Airport in Michigan das Gepäck eines Passagiers aus London. Es handelt sich dabei um eine Routinekontrolle. Doch der junge Mann hat scheinbar etwas zu verbergen. Am Grenzübergang in New York kontrollieren die Beamten außerdem den Wagen eines kanadischen Pärchens. Die beiden haben zwei Brownies dabei, die mit Marihuana gefüllt sind. Und das ist noch lange nicht alles ...

