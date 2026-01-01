Die verpatzte ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Die verpatzte Überraschung
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Eine junge Frau wird von den Grenzschützern am Flughafen aufgehalten. Sie gibt an, nur 15 Tage in Boston bleiben zu wollen, um dann wieder nach Südamerika zurückzureisen. Die Beamten sind skeptisch, und auch ihr Cousin, der in Boston lebt, kann die Geschichte nicht bestätigen. In Buffalo werden die Beamten auf ein amerikanisches Paar aufmerksam, dessen Identität auf den zweiten Blick noch mehr enthüllt ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited