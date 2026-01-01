Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Marihuana aus Mexiko
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Die Beamten überprüfen zwei Amerikanerinnen am Flughafen von Chicago. Sie untersuchen die Koffer der Frauen auf illegale Substanzen. Währenddessen gerät ein Österreicher in Detroit ins Visier einer Polizistin. Der Mann möchte ein einwöchiges Visum beantragen. Doch sein Gepäck passt nicht zu seiner Geschichte ...
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited