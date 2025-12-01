Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Der falsche Lockvogel

ProSieven MAXXStaffel 4Folge 10vom 22.12.2025
Folge 10: Der falsche Lockvogel

45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Die USA ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol USA" begleitet die amerikanischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Substanzen und Gegenstände verhindern.

ProSieben MAXX
