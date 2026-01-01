Born Famous - Fluch oder Segen?
Born Famous - Fluch oder Segen?
"Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet vier junge Menschen, die versuchen, aus dem Schatten ihrer berühmten Familien zu treten. Zwischen rotem Teppich und privaten Tränen entfaltet sich ein emotionaler Kampf um Anerkennung, Selbstbestimmung und die eigene Identität.
“Born Famous – Fluch oder Segen?“ gibt persönliche Einblicke in das Leben der Promi-Kinder Diego Pooth, Summer Terenzi, Josefine Scholl und Gloria-Sophie Burkandt. Hier findest du alle Infos zur Reality-Doku, sowie zum Stream, Sendeterminen und ganzen Folgen auf Joyn.
“Born Famous“ – Darum geht es in der neuen Promi-Doku auf Joyn
“Born Famous – Fluch oder Segen?“ begleitet Diego Pooth, Summer Terenzi, Josefine Scholl und Gloria-Sophie Burkandt im Alltag zwischen Öffentlichkeit, berühmter Familie und Karriere. Die Reality-Doku zeigt, wie die vier Promi-Kinder ihren eigenen Weg finden und mit den Erwartungen an ihren berühmten Nachnamen umgehen.
Dabei begleiten die Kameras sie über mehrere Monate hinweg durch private Momente, berufliche Herausforderungen und persönliche Entscheidungen. Die Serie zeigt, wie unterschiedlich die Protagonist:innen mit öffentlicher Aufmerksamkeit, familiärem Druck und ihren persönlichen Zukunftsplänen umgehen. Ob Aufwachsen im Rampenlicht ein Segen oder doch eher ein Fluch ist? Genau diese Frage wird in der Doku gestellt.
Trailer, Start und Sendezeiten: Wann und wo läuft “Born Famous – Fluch oder Segen“ im TV und Stream?
“Born Famous – Fluch oder Segen?“ startet am Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Parallel läuft die Reality-Doku im Livestream auf Joyn. Die Folgen können auch später jederzeit online im Stream angeschaut werden. Weitere Infos und erste Einblicke zur Serie veröffentlicht Joyn rund um den Start der neuen Folgen.
Folge verpasst? So kannst du “Born Famous“ im Stream in der Joyn-Mediathek sehen – live oder als Wiederholung
Wer eine Folge von “Born Famous - Fluch oder Segen?“ im TV verpasst hat, kann die Reality-Doku jederzeit auf Joyn streamen. Die Episoden stehen nach der Ausstrahlung in der Joyn-Mediathek als Wiederholung bereit. Außerdem läuft die Serie parallel zur TV-Ausstrahlung im Livestream auf Joyn. So kannst du “Born Famous“ flexibel online schauen - live oder on demand.
Berühmte Eltern als Fluch oder Segen: Welche Promi-Kinder sind bei “Born Famous“ dabei?
Bei “Born Famous – Fluch oder Segen?“ begleiten die Kameras vier Promi-Kinder, deren Familien in Deutschland bekannt sind:
- Gloria-Sophie Burkandt ist die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie ist Influencerin, Model und hat ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen.
- Summer Terenzi ist die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi. Sie steht selbst als Sängerin auf der Bühne und produziert ihre eigene Musik.
- Josefine Scholl ist die Tochter des ehemaligen Fußballprofis Mehmet Scholl. Im Vergleich zu den anderen Promi-Kindern ist sie die unbekannteste Persönlichkeit.
- Diego Pooth ist der Sohn von Reality-TV-Star Verona Pooth. Er studiert in Berlin, arbeitet als Model und interessiert sich besonders für jegliche Sportarten.