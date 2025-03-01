Boston Legal
Folge 16: Auf Eis gelegt
42 Min.Ab 6
In der renommierten Kanzlei Crane, Poole & Schmidt in Boston prallen brillante Juristen, exzentrische Persönlichkeiten und moralische Fragen aufeinander. Der charmante Weltverbesserer Alan Shore liefert sich mit seinem unberechenbaren Mentor Denny Crane, einem selbstverliebten Staranwalt, scharfsinnige Wortgefechte im Gerichtssaal.
Genre:Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH